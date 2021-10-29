Окружной суд: центристы должны веруть около миллиона евро запрещенных пожертвований

Таллиннский окружной суд частично отменил своим сегодняшним постановлением решение Таллиннского административного суда, который отказал комиссии во взыскании с Центристской партии (ЦП) свыше миллиона евро запрещенных пожертвований.

Окружной суд не согласился, что ЦП должна вернуть пожертвование вместе с налогом с оборота. Это означает, что запрещенное пожертвование нужно вернуть без налога с оборота.

ERJK надлежит вычислить подлежащую возврату сумму без налога с оборота и в течение 14 дней со дня вступления судебного решения в силу известить об этом ЦП. По оценке Delf, сумма без НСО составляет почти 850 000 евро.

Напомним суть дела.

29 января 2021 года Таллиннский административный суд удовлетворил жалобу Центристской партии и аннулировал предписание ERJK выплатить фирме Midfield OÜ 1,02 млн евро.

Речь идет о сделках центристов с бизнесменом Пааво Петтаем. По оценке ERJK, фирма Midfield в период с 2009 по 2015 год организовывала все избирательные кампании Центристской партии, но по большей части не выставляла за них счета.

ERJK в 2019 году признала эти сделки запрещенным пожертвованием и предписала Центристской партии вернуть фирме свыше миллиона евро, но партия с претензиями комиссии не согласилась и обратилась в суд.

Председатель ERJK Лийса Овийр сказала, что комиссия довольна решением окружного суда.

Генсек ЦП Андре Ханнимяги в своем комментарии отметил, что решение суда еще очень свежее, оно будет проанализировано совместно с адвокатами. "Посмотрим на различные нюансы и примем соответствующее решение", — сказал Ханимяги, имея в виду подачу кассационной жалобы в вышестоящую судебную инстанцию.

Аргументация окружного суда занимает полсотни страниц.