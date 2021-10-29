Михаил Кылварт: у школ есть право игнорировать решение о дистанте, но это плохой прецедент

"Теоретически у школы это право есть", — согласился Кылварт в беседе с журналистами. "Если какая-либо школа решит по-другому, мы со своей школой воевать не станем".

В то же время Кылварт подчеркнул, что подобные действия, по его мнению, не улучшают ситуацию. "Это не только наша позиция, но и позиция Департамента здоровья: должен быть единый подход, — сказал глава горуправы. — Это очень плохой прецедент".

Кылварт пояснил, что решение о переходе на дистанционное обучение стало результатом обсуждения с директорами школ и отход от него вызовет и путаницу в коммуникационном смысле. "На общем собрании я сказал и следующее: дорогие коллеги, с вашей стороны должен быть очень ясный сигнал, что мы готовы это сделать, с нашей стороны требуется единая коммуникация". Кылварт отметил, что большинство руководителей школ были согласны с переходом на дистант.

"Школа тогда берет ответственность за это решение, но, по моему мнению, это неправильно, — добавил Кылварт. — У нас единая система, Таллинн — содержатель школ, и нас должны быть единые решения".

Напомним, что таллиннские власти приняли решение о переводе с 1 ноября на неделю учащихся 4-8-х классов во всех школах города на дистанционное обучение.

Сегодня стало известно, что Ныммеская гимназия решила отказаться от такого перехода.

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