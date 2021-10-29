В Ласнамяэ в субботу открывается пункт консультирования и вакцинации

”Хотя показатель заболеваемости в Ласнамяэ ниже, чем прежде, мы обеспокоены ростом уровня инфицирования, — отметил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. — Я призываю всех воспользоваться возможностью и пройти вакцинацию, поскольку это снижает риск заражения и госпитализации. Важно помнить о том, что вакцина нужна и людям, которые перенесли заболевание. В этом случае лучшее время для вакцинации — спустя полгода после выздоровления”.

”С нашей точки зрения важно, чтобы горожане, испытывающие сомнения по поводу вакцинации, смогли прежде всего получить консультацию, а при желании — и вакцинироваться на месте. Поскольку горожане хорошо восприняли эту возможность, было принято решение расширить услугу и открыть дополнительный пункт в районе Ласнамяэ, — сказала координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. — Мы благодарим горожан, которые уже воспользовались этой возможностью, и приглашаем в вакцинационные пункты всех желающих получить прививку, а также людей, у которых есть вопросы о вакцинации. Вакцинация помогает защитить себя и близких, а также внести вклад в поддержку системы здравоохранения, нагрузка на которую достигла критической отметки”.

В районе Ласнамяэ пункт консультирования и вакцинации будет открыт в центре культуры ”Линдакиви” по будням с 12 до 19 часов, по выходным — с 10 до 17 часов. В Хааберсти палатка, в которой можно получить консультацию и прививку от коронавируса, расположена на парковке Maxima XXX по адресу Эхитаяте теэ, 148. Пункт работает по рабочим дням с 12 до 19 часов, по выходным с 10 до 15 часов. В районе Пыхья-Таллинн пункт расположен во дворе районной управы (ул. Кари, 13). Он работает ежедневно с 10 до 17 часов. В районе Кесклинн, на парковке Центрального рынка (ул. Ластекоду, 11b) проконсультироваться или получить прививку можно по будням с 9 до 16 часов, на выходных с 9 до 15 часов.