Кандидат в мэры Нарвы Катри Райк: коалиционное соглашение вот-вот будет подписано

”Все хорошо, все движется в верном направлении, но, к сожалению, процесс смены власти в Нарве займет еще некоторое время, что требует от всех нарвитян терпения, — отмечает Катри Райк. — В делопроизводстве находятся две касающиеся выборов жалобы, одна — по поводу электронных выборов, задерживающая фиксацию итогов по всей стране, другая — по нарвским выборам. В лучшем случае первое заседание нового состава нарвского горсобрания, на котором депутаты выберут председателя, пройдет в конце следующей недели, но более вероятно то, что его придется ждать еще две недели. Может быть, придется еще немного подождать”.

Продолжаются коалиционные переговоры ”Списка Катри Райк” (15 будущих депутатов) с ”Eesti 200” (2 депутата).

”Сейчас мы пробуем уже вместе с этими будущими партнерами договориться с Elagu Narva, но будут ли они в коалиции или нет, пока только обсуждается. Это нерешенный вопрос. Пока нас, в общем и целом, 17, при том, что в горсобрании 31 место, то есть большинство у нас уже есть. Параллельно с ”Eesti 200” продолжаем работу над коалиционным договором, определяем первостепенные задачи, а не, например, то, кто в каком совете, в какой комиссии будет работать. Очень большое внимание уделяем деталям создания новой системы руководства городом, например, дигитализации, перехода к ней от бумажной работы. Конечно, занимаемся планированием новой структуры горуправы”.

По словам Катри Райк, максимально быстро будут проведены конкурсы на места руководителей учреждений образования Нарвы, школ и детсадов, которые годами или даже десятилетиями занимают ”исполняющие обязанности”, что всегда создавало возможности для привлечения административного ресурса во время выборов.

”Среди первостепенных задач — решение проблем с питанием в школах и гимназиях Нарвы, там, где они присутствуют сейчас в той или иной степени”, — рассказывает Катри Райк.

Работу над коалиционным договором она называет очень успешной.