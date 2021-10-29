Кандидат в мэры Нарвы Катри Райк: коалиционное соглашение вот-вот будет подписано
”Все хорошо, все движется в верном направлении, но, к сожалению, процесс смены власти в Нарве займет еще некоторое время, что требует от всех нарвитян терпения, — отмечает Катри Райк. — В делопроизводстве находятся две касающиеся выборов жалобы, одна — по поводу электронных выборов, задерживающая фиксацию итогов по всей стране, другая — по нарвским выборам. В лучшем случае первое заседание нового состава нарвского горсобрания, на котором депутаты выберут председателя, пройдет в конце следующей недели, но более вероятно то, что его придется ждать еще две недели. Может быть, придется еще немного подождать”.
Продолжаются коалиционные переговоры ”Списка Катри Райк” (15 будущих депутатов) с ”Eesti 200” (2 депутата).
”Сейчас мы пробуем уже вместе с этими будущими партнерами договориться с Elagu Narva, но будут ли они в коалиции или нет, пока только обсуждается. Это нерешенный вопрос. Пока нас, в общем и целом, 17, при том, что в горсобрании 31 место, то есть большинство у нас уже есть. Параллельно с ”Eesti 200” продолжаем работу над коалиционным договором, определяем первостепенные задачи, а не, например, то, кто в каком совете, в какой комиссии будет работать. Очень большое внимание уделяем деталям создания новой системы руководства городом, например, дигитализации, перехода к ней от бумажной работы. Конечно, занимаемся планированием новой структуры горуправы”.
По словам Катри Райк, максимально быстро будут проведены конкурсы на места руководителей учреждений образования Нарвы, школ и детсадов, которые годами или даже десятилетиями занимают ”исполняющие обязанности”, что всегда создавало возможности для привлечения административного ресурса во время выборов.
”Среди первостепенных задач — решение проблем с питанием в школах и гимназиях Нарвы, там, где они присутствуют сейчас в той или иной степени”, — рассказывает Катри Райк.
Работу над коалиционным договором она называет очень успешной.
”Подчеркну, что окончательное согласование, утверждение этого ключевого документа еще впереди. Что-то может измениться. Программы всех политических сил на прошедших выборах были во многом похожими. Над расхождениями с другими программами шутим, например, так: ”Они обещали городу кладбище, а мы обещаем больницу”. Нет того, что стало серьезной точкой преткновения. Между тем, изучаем вопрос с пунктом о прямом подключении Нарвского промпарка к электроснабжению. Все мы понимаем, что это законно, но вопрос в том, насколько это справедливо по отношению к другим предприятиям города. Также нужно достигнуть общего понимания того, как прямое подключение может сказаться на цене электричества для нарвитян. Это очень важный вопрос, двигаемся в его обсуждении дальше. Сейчас этот пункт договора — самый спорный”.
О создании фракции, в которую войдут депутаты ”Списка Райк”, объявят уже на заседании горсобрания.
”С названием для фракции еще не определились. Скорее всего, в нее войдут именно 15 наших депутатов, а два других депутата коалиции — из ”Eesti 200” — останутся внефракционными, ведь для образования фракции нужны как минимум 5 членов горсобрания”, — сообщает Катри Райк.
Говоря о приоритетах партнеров, Райк говорит, что для ”Eesti 200” — это вопросы социальной сферы и образования, а для ее команды — создание новых рабочих мест в частном секторе.
”Конечно, всех интересует, как будет выглядеть горуправа. Обязательно создадим места вице-мэров, которые, скорее всего, не будут политизированы, то есть на них, вероятно, не окажется никого из нашей фракции в горсобрании. На места вице-мэров ищем очень хороших специалистов. Это чрезвычайно важно, — сообщает Райк. — Один из главнейших вопросов — оптимальная организация использования всех возможностей для привлечения в город новых инвестиций. Конечно, развитие Нарвской больницы — на одном из первых мест, и многое там уже делается”.