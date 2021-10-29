ФОТО | Владелец пярнуского паба игнорирует ограничения и не хочет впускать полицию
Более того, вывешенное на двери заведения объявление запрещает вход в пивную членам правительства и сотрудникам полиции. Собственник бара Starter Силле Кокамяги дать комментарий Ärileht не пожелала.
Напомним, что Калле Китсинг на пресс-конференции 27 октября сказал так:
"Мы возьмем в фокус все предприятия, которые чихают на действующие ограничения, и граждане, который так поступают, будут наказаны.
Если мы посмотрим, что изменится по сравнению с тем, что мы делали раньше, то изменится следующее: Департамент здоровья больше не будет предупреждать. Если мы до сей поры направляли, то есть говорили с людьми в надежде, что люди поймут и предприятия поймут, то со второй половины этой недели Департамент здоровья совместно с Департаментом полиции и погранохраны усиливают деятельность по всей Эстонии, будут проведены совместные рейды в крупных эстонских городах".
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