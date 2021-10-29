Молодежная сборная Эстонии по футболу вышла с первого места в элитный отборочный раунд

Сборная Эстонии до 17 лет начинала турнир с проигрыша сверстникам из Венгрии 0:3, но во второй игре обыграли молодежную сборную Исландии - 2:1. Молодежная сборная Грузии выходила на поле, зная, что не только победа обеспечит им выход в следующий раунд, но они могли пройти дальше, сыграв со сборной Эстонии вничью (в зависимости от исхода параллельной встречи Венгрия — Исландия).

У сборной Грузии до матча была ничья с Исландией 1:1 и победа над Венгрией 1:0.

Стоит отметить, что Епихин, который в этом сезоне 20 раз забивал в различных лигах за ”Нымме Юнайтед”, сделал победным голомо прекрасный подарок себе на день рождения, ведь вчера ему исполнилось 16 лет.



Поскольку матч между Венгрией и Исландией завершился со счетом 0:0, итоговое положение в подгруппе была таким: Эстония — 6 очков, Грузия — 4, Венгрия — 4, Исландия — 2 очка.Таким образом, Эстония и Грузия попали в элитный отборочный раунд.

Турнир должен был пройти спустя три года после предыдущего, состоявшегося в 2019 году чемпионата Европы, так как турнир 2020 года в Эстонии и турнир 2021 года на Кипре были отменены из-за пандемии коронавируса.

Отборочный турнир состоит из двух частей: квалификационного раунда, который проходил осенью и элитного отборочного раунда, который состоится весной 2022 года.

Финальная стадия чемпионата Европы-2022 среди юношей до 17 лет пройдет в Израиле с 16 мая по 1 июня. К израильтянам присоединятся 15 победителей квалификации, которые определятся в марте 2022 года.