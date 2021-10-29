ФОТО | Финская полиция и ФБР разоблачили банду эстонских наркодилеров

Банда, которой руководили из Эстонии и Испании, подозревается в распространении в регионе Хельсинки почти 52 кг амфетамина и 1,4 кг кокаина в период с ноября 2020 года по март 2021 года.

Всего было задержано 16 подозреваемых, из них 11 по-прежнему находятся под стражей.

Возраст подозреваемых — 35-50 лет, в основном мужчины. Центральными подозреваемыми в этом деле являются граждане Эстонии, но среди распространителей есть и финны.

"У группы были планы по организации поставок новых партий наркотических веществ, но полиция в июне пресекла эту деятельность. Основных персонажей задержали в различных странах и конфисковали у них имущества примерно на 1,6 млн евро", — сказал руководитель расследования комиссар уголовной полиции Микко Никканен.

В качестве залога, к примеру, в Эстонии была арестована недвижимость вместе со зданиями, полиция конфисковала сотни тысяч евро наличными, а также криптовалюту, амфетамин, несколько тысяч таблеток Subutex и огнестрельное оружие.

Финское расследование связано с операцией американского ФБР, в рамках которой изучалась секретная коммуникация действующих в различных странах преступников. В результате собранных американцами данных была проведена большая работа на международном уровне.

Подозреваемые, к примеру, посылали друг другу фотографии пакетов с амфетамином (верхнее фото). Полиция выяснила также, где расположены изображенные на одном снимке занавески и стол (нижнее фото). Так полиция связала переписку с конкретным местом и лицами.