Адвокат: да, невакцинированного работника можно уволить в исключительном порядке

Работодатель по-прежнему обязан составлять программу действий анализа рисков, чтобы выяснить, могут ли работать не вакцинированные сотрудники и на каких должностях, а также какие другие вспомогательные меры работодатель внедряет для снижения риска распространения COVID-19. Работников также все еще можно при их согласии тестировать на коронавирус с помощью экспресс-теста.

В случае, если работник отказывается делать то, что предусматривает программа действий анализа рисков (например, вакцинироваться, делать экспресс-тест или выполнять другие установленные работодателем вспомогательные меры, как ношение защитной маски), и заключать с работодателем договор о реорганизации работы, то работодатель имеет права расторгнуть договор в исключительном порядке.

Таким образом, если работодатель оценил риски на рабочем месте и меры для их снижения, в результате чего было выяснено, что на какой-либо должности может работать только вакцинированный работник, а работник отказывается вакцинироваться или выполнять установленные работодателям меры, то с ним можно расторгнуть договор на основе параграфа 88 отрезка 1 пункта 2 и 3 Закона о трудовом договоре.

Однако увольнение должно быть крайне мерой, которую нужно применять лишь в случае, если работу человека нельзя реорганизовать или другим способом снизить риски.

Если анализ рисков работодателем проведен не был, то расторжение договора в исключительном порядке из-за отказа вакцинироваться незаконно. Также работника необходимо перед этим уведомить в письменной форме.

В случае увольнения в исключительном порядке у работника есть возможность обжаловать это, представив заявление в комиссию по трудовым спорам или же иск в суд в течение 30 календарных дней.