Circle K повышает зарплаты сотрудникам

”Каждый год Circle K проводит ревизию зарплат, в ходе которой обеспечивается положение, чтобы зарплаты на всех должностях были конкурентоспособными и соответствовали рыночному уровню. Хотя кандидаты на работу всё больше ценят ценности, рабочую среду и культуру управления на предприятии, уровень зарплат по-прежнему очень важный мотиватор”, — рассказала менеджер по персоналу Circle K Eesti Пирет Каск.

С ноября повышаются на 6% зарплаты сотрудников по обслуживанию клиентов на заправочных станциях Circle K по всей Эстонии. ”Таким образом, по окончании испытательного срока основная зарплата работающего полное рабочее время сотрудника по обслуживанию клиентов, например, в регионе Таллинн/Харьюмаа составит 1000 евро брутто, и к ней будет добавляться командный бонус с продаж и увеличенная на 50% плата за отработанные в ночное время часы. Таким образом, заработная плата достигнет 1300 евро. На заправочных станциях с большим числом клиентов и более интенсивной работой к этому добавится дополнительная плата ещё 100 евро”, — рассказала Каск, выразив надежду, что повышение зарплаты поможет смягчить имеющийся в секторе обслуживания кризис рабочей силы, мотивируя людей идти на работу в сектор обслуживания.

Каск объяснила, что в дополнение к основной зарплате все работники заправочных станций могут зарабатывать значительную прибавку к зарплате на основе результатов продаж.

”Мы ценим командную работу своих работников, выплачивая работникам командные бонусы, основанные на активной продаже. Таким образом команды могут зарабатывать дополнительную плату благодаря сотрудничеству, и в то же время у каждого работника есть возможность внести свой вклад в той роли и действиях, в которых он силён”, — рассказала Каск.

Поскольку заправочные станции Circle K обслуживают клиентов круглосуточно и семь дней в неделю, предприятие мотивирует своих работников повышенной оплатой за работу в ночное время.