"По требованию родителей". Столичная Ныммеская гимназия отказалась переходить на дистанционное обучение

Сегодня директор Ныммеской гимназии отправил родителям письмо, в котором сообщил, что школа на дистанционную форму обучения не переходит.

"Начиная с понедельника во всех классах продолжится контактное обучение. Настоятельно рекомендовано носить в школьных помещениях маски", — сказано в письме.

"Нам очень важно для обеспечения нормального социального развития детей и учебной среды сохранить школы открытыми! Только при стабильном контактном обучении мы сможем наилучшим образом поддержать учеников и помочь им заполнить образовавшиеся в ходе дистанционного обучения пробелы. И многие международные организации, к примеру Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Всемирный банк, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ подтверждили, что очень важно сохранять во время пандемии школы открытыми".

Директор также призвал коллектив школы для обеспечения стабильной и безопасной школьной среды вакцинироваться.

В письме отмечается, что в Ныммеской гимназии вакцинировано 91% педагогического состава и 73% учащихся.

Вопрос, почему Ныммеская гимназия решила пойти вопреки установке столичных властей, директор школы Рихо Уулма оставил без комментария.

Он лишь сказал в разговоре с Delfi, что решение принято по требованию родителей, с этим был согласен и попечительский совет школы. "Руководители таллиннских школ сейчас в самом деле в сложной ситуации", — отметил Уулма.

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