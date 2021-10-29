Обращение бывших министров: нам не нужен новый мировой рекорд по числу заболевших

Призываем президента Алара Кариса, спикера Рийгикогу Юри Ратаса и премьер-министра Каю Каллас как можно скорее предпринять шаги для достижения межпартийного консенсуса по стратегическим вопросам, касающимся разрешения коронакризиса. Система здравоохранения Эстонии сейчас проходит чрезвычайно серьезное испытание.

Врачи, медсестры и персонал по уходу работают в крайне сложных условиях и с невероятной нагрузкой. Уже нет возможности оказывать медпомощь всем, кто в ней нуждается. Уже год в Эстонии умирает слишком много людей. И света в конце туннеля пока не видно.

Выход из кризиса возможен только при тщательно спланированных и согласованных действиях. Для эффективного предотвращения дальнейшего распространения коронавируса необходимо заключить понятное для всех соглашение. Народ ждет от политиков ответственного поведения ради скорейшего преодоления кризиса. Партийные интересы сейчас должны отойти на второй план. Ни одна политическая сила не имеет права зарабатывать себе очки за счет здоровья народа. Руководители государства и народные избранники должны быть едины. Нужно найти консенсус и показать пример.

Во время кризиса возникают серьезные вопросы, затрагивающие этику и основные права – будь то приватность, защита личных данных, обязательная вакцинация на определенных должностях, различные ограничения. Всё это, безусловно, нужно обсуждать и решать в Рийгикогу, не тратя время на межпартийные разногласия. Нам необходимы практические результаты, без промедления.

Во время кризиса крайне важно вернуть доверия народа к руководителям государства и к тем, кто играет ведущую роль в разрешении кризиса. Все решения должны базироваться на научном подходе, и их нужно убедительно и доходчиво объяснять общественности.