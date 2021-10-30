30.10.2021, 09:05
В свой часовой пояс: в ночь на воскресенье Эстония перешла на зимнее время(159)
pixabay.com
В воскресенье, 31 октября, в 4 часа утра стрелки часов в Эстонии перевели на час назад.
После перевода часов и перехода на зимнее время Эстония возвращается обратно в свой часовой пояс, отмечает Министерство экономики и коммуникаций.
На зимнее время переходят все страны-члены Европейского союза, так как это в интересах согласованного функционирования внутреннего рынка.
Переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта.