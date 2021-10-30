В свой часовой пояс: в ночь на воскресенье Эстония переходит на зимнее время

После перевода часов и перехода на зимнее время Эстония вернется обратно в свой часовой пояс, отмечает Министерство экономики и коммуникаций.

На зимнее время переходят все страны-члены Европейского союза, так как это в интересах согласованного функционирования внутреннего рынка.

Переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта.