Новости Эстонии
30.10.2021, 09:05

В свой часовой пояс: в ночь на воскресенье Эстония переходит на зимнее время

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pixabay.com
В предстоящее воскресенье, 31 октября, в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад.

После перевода часов и перехода на зимнее время Эстония вернется обратно в свой часовой пояс, отмечает Министерство экономики и коммуникаций.

На зимнее время переходят все страны-члены Европейского союза, так как это в интересах согласованного функционирования внутреннего рынка.

Переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта.

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