30.10.2021, 09:05
В свой часовой пояс: в ночь на воскресенье Эстония переходит на зимнее время(18)
pixabay.com
В предстоящее воскресенье, 31 октября, в 4 часа утра стрелки часов нужно перевести на час назад.
После перевода часов и перехода на зимнее время Эстония вернется обратно в свой часовой пояс, отмечает Министерство экономики и коммуникаций.
На зимнее время переходят все страны-члены Европейского союза, так как это в интересах согласованного функционирования внутреннего рынка.
Переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта.