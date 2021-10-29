Futsal
29.10.2021, 12:59

Александр Дибривный: допускаю, что у игроков «Космоса» был небольшой шок из-за изменений в тренировочном процессе

 
Baltic Futsal Marketing
Главный тренер «Космоса» Александр Дибривный, возглавивший клуб этим летом, рассказал о подготовке команды к новому сезону и поделился впечатлениями от матча с «Нарвой Юнайтед», прошедшего в минувшие выходные в рамках ежегодного турнира Narva Futsal Cup. Компания Балтик Футзал Маркетинг приводит выдержки из этого интервью.

Долго ли думали перед тем, как согласиться возглавить «Космос»? Что стало основным фактором при принятии этого решения?

Пожалуй, можно выделить несколько причин. Во-первых, «Никарс», в котором я работал долгие годы сначала в качестве главного тренера, а затем и как директор, перестал существовать в прежнем формате. После чемпионского сезона команда стала играть в первой лиге, естественно, многие игроки ушли, португальский специалист, возглавлявший команду, также покинул ее, и я, соответственно, тоже закончил там свою работу. После этого я сотрудничал с федерацией футбола Латвии, преподавая на тренерских курсах для обучения и лицензирования местных специалистов. В последние два года это, наверное, было для меня единственной связью с футзалом.

Во-вторых, с президентом «Космоса» Борисом Шипуновым мы знакомы уже лет 15-20, мы давние приятели, и в течение последнего года он довольно часто пытался уговорить меня вернуться в футзал. На самом деле Борис и раньше приглашал меня в «Космос», я иногда приезжал и проводил какие-то базовые тренировки, общался с тренерами, которые в то время работали в клубе. Наверное, можно сказать, что периодически я исполнял роль консультанта клуба. Я давно следил за командой, был в курсе, как у нее складываются дела в чемпионате Эстонии. А перед началом нового сезона Борис вновь сделал мне предложение и убедил в необходимости сменить обстановку и приехать с семьей в Таллинн.

Получается, что с «Космосом» вы знакомы уже достаточно давно. А вообще за эстонским футболом раньше следили?

Я подчеркну, что в «Космосе» за последние годы сменилось поколение, поэтому знакомиться с командой все равно пришлось практически заново. Что касается эстонского футзала, то я, конечно, много слышал о нем, представлял себе его уровень, поскольку мы находились в соседних странах, да и эстонские команды часто приезжали с нами играть в различных турнирах, как на клубном уровне, так и на уровне национальных команд. Сборная Эстонии, в которой, кстати, было немало игроков «Космоса», попадала с Латвией в одну отборочную группу, поэтому эстонских футзалистов я видел довольно часто. Специально за чемпионатом Эстонии я не следил, если только какую-то игру «Космоса» мог посмотреть, но это, если честно, было довольно редко. В основном, всю информацию и новости я узнавал от Бориса.

Как проходит адаптация ребят к новым требованиям? У вас уже сложились впечатления от первых месяцев работы?

Адаптация будет проходить еще долго, потому что ребята, безусловно, не были готовы к таким требованиям и дисциплине, которые я требую от них с первого дня. Я прививаю команде свою философию и видение игры, в том числе это касается и дисциплины. Думаю, что это абсолютно нормальный процесс: когда в команду приходит новый тренер, он меняет порядки, к которым игроки привыкли до него, изменяется и тренировочный процесс, и тактика. Поэтому адаптация к новым требованиям все еще происходит, игроки были не готовы к таким переменам, возможно, у кого-то даже был шок от того, что тренировок стало больше, они стали гораздо интенсивнее, и требования во время занятий существенно возросли. Кроме того, изменились и сами тренировки, теперь это не только паркет, аэробика и занятия в фитнес-клубе, появились тренировки в бассейне, аквааэробика. Если раньше для ребят это было каким-то развлечением – сходить в баню, поплавать немного, то теперь это полноценная физическая работа.

В минувшие выходные «Космос» принимал участие в ежегодном турнире Narva Futsal Cup, в рамках которого встречался с «Нарвой Юнайтед». Ваша команда одержала победу со счетом 2:1, как вам содержание игры? Что понравилось, а что не очень?

Прежде всего, не понравилось то, что было сложно набрать полноценный состав. Это, в целом, проблема для эстонского футзала, даже «Нарва Юнайтед» дома собрала для участия всего семь полевых игроков. А ведь это последний проверочный матч перед стартом нового сезона! «Космос» приехал с девятью полевыми игроками и двумя вратарями, хотя в списке у нас более 20 игроков. Это опять же возвращает нас к вопросу дисциплины, и говорит об отношении эстонских футзалистов к тренировкам и матчам.

Что касается содержания самого матча, то были моменты, которые мне понравились. Во-первых, это то, что мы пропустили всего один гол, и то из-за индивидуальной ошибки. В целом, мы не позволили «Нарве» создать много моментов у своих ворот. Мы много работали над игрой в обороне, поэтому это то, что мне хочется особенно отметить. Эпизоды с забитыми голами были также результатом отработанных на тренировках моментов, а не следствием какой-то хаотичной игры – это тоже положительный момент. В эпизоде с первым голом мы тренировали подобный отбор мяча у соперника, второй гол мы забили после углового, такой розыгрыш мы тоже готовили, и ребятам удалось хорошо его исполнить уже во время матча. Но в любом случае, у нас еще очень много работы, будем разбирать отдельные эпизоды, стараться улучшать качество игры.

Вы начинаете сезон матчем с «Румму Динамо», после чего будут две подряд игры с новичками высшей лиги. Как считаете, такой плавный вход в сезон через матчи с не очень сильными командами на руку «Космосу», или вы предпочли бы сыграть сразу с кем-то из фаворитов?

Эту ситуацию можно интерпретировать двояко. Конечно, с лидерами хотелось бы сыграть позже, поскольку для того, чтобы полностью внедрить свои наработки и поставить команде ту игру, которую я хочу, нужно время. Поэтому чем позднее мы будем играть с фаворитами, тем больше у нас времени на организацию игрового рисунка. С другой стороны, мы уже играли предсезонный матч с «Нарвой Юнайтед», а они входят в группу лидеров, и, судя по этой игре, мы могли бы начать и с фаворитов, заодно можно было бы как-то оценить результат проделанной на данный момент работы.

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