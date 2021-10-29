Александр Дибривный: допускаю, что у игроков «Космоса» был небольшой шок из-за изменений в тренировочном процессе

Я подчеркну, что в «Космосе» за последние годы сменилось поколение, поэтому знакомиться с командой все равно пришлось практически заново. Что касается эстонского футзала, то я, конечно, много слышал о нем, представлял себе его уровень, поскольку мы находились в соседних странах, да и эстонские команды часто приезжали с нами играть в различных турнирах, как на клубном уровне, так и на уровне национальных команд. Сборная Эстонии, в которой, кстати, было немало игроков «Космоса», попадала с Латвией в одну отборочную группу, поэтому эстонских футзалистов я видел довольно часто. Специально за чемпионатом Эстонии я не следил, если только какую-то игру «Космоса» мог посмотреть, но это, если честно, было довольно редко. В основном, всю информацию и новости я узнавал от Бориса.

Во-вторых, с президентом «Космоса» Борисом Шипуновым мы знакомы уже лет 15-20, мы давние приятели, и в течение последнего года он довольно часто пытался уговорить меня вернуться в футзал. На самом деле Борис и раньше приглашал меня в «Космос», я иногда приезжал и проводил какие-то базовые тренировки, общался с тренерами, которые в то время работали в клубе. Наверное, можно сказать, что периодически я исполнял роль консультанта клуба. Я давно следил за командой, был в курсе, как у нее складываются дела в чемпионате Эстонии. А перед началом нового сезона Борис вновь сделал мне предложение и убедил в необходимости сменить обстановку и приехать с семьей в Таллинн.

Пожалуй, можно выделить несколько причин. Во-первых, «Никарс», в котором я работал долгие годы сначала в качестве главного тренера, а затем и как директор, перестал существовать в прежнем формате. После чемпионского сезона команда стала играть в первой лиге, естественно, многие игроки ушли, португальский специалист, возглавлявший команду, также покинул ее, и я, соответственно, тоже закончил там свою работу. После этого я сотрудничал с федерацией футбола Латвии, преподавая на тренерских курсах для обучения и лицензирования местных специалистов. В последние два года это, наверное, было для меня единственной связью с футзалом.

Как проходит адаптация ребят к новым требованиям? У вас уже сложились впечатления от первых месяцев работы?

Адаптация будет проходить еще долго, потому что ребята, безусловно, не были готовы к таким требованиям и дисциплине, которые я требую от них с первого дня. Я прививаю команде свою философию и видение игры, в том числе это касается и дисциплины. Думаю, что это абсолютно нормальный процесс: когда в команду приходит новый тренер, он меняет порядки, к которым игроки привыкли до него, изменяется и тренировочный процесс, и тактика. Поэтому адаптация к новым требованиям все еще происходит, игроки были не готовы к таким переменам, возможно, у кого-то даже был шок от того, что тренировок стало больше, они стали гораздо интенсивнее, и требования во время занятий существенно возросли. Кроме того, изменились и сами тренировки, теперь это не только паркет, аэробика и занятия в фитнес-клубе, появились тренировки в бассейне, аквааэробика. Если раньше для ребят это было каким-то развлечением – сходить в баню, поплавать немного, то теперь это полноценная физическая работа.

В минувшие выходные «Космос» принимал участие в ежегодном турнире Narva Futsal Cup, в рамках которого встречался с «Нарвой Юнайтед». Ваша команда одержала победу со счетом 2:1, как вам содержание игры? Что понравилось, а что не очень?

Прежде всего, не понравилось то, что было сложно набрать полноценный состав. Это, в целом, проблема для эстонского футзала, даже «Нарва Юнайтед» дома собрала для участия всего семь полевых игроков. А ведь это последний проверочный матч перед стартом нового сезона! «Космос» приехал с девятью полевыми игроками и двумя вратарями, хотя в списке у нас более 20 игроков. Это опять же возвращает нас к вопросу дисциплины, и говорит об отношении эстонских футзалистов к тренировкам и матчам.

Что касается содержания самого матча, то были моменты, которые мне понравились. Во-первых, это то, что мы пропустили всего один гол, и то из-за индивидуальной ошибки. В целом, мы не позволили «Нарве» создать много моментов у своих ворот. Мы много работали над игрой в обороне, поэтому это то, что мне хочется особенно отметить. Эпизоды с забитыми голами были также результатом отработанных на тренировках моментов, а не следствием какой-то хаотичной игры – это тоже положительный момент. В эпизоде с первым голом мы тренировали подобный отбор мяча у соперника, второй гол мы забили после углового, такой розыгрыш мы тоже готовили, и ребятам удалось хорошо его исполнить уже во время матча. Но в любом случае, у нас еще очень много работы, будем разбирать отдельные эпизоды, стараться улучшать качество игры.

Вы начинаете сезон матчем с «Румму Динамо», после чего будут две подряд игры с новичками высшей лиги. Как считаете, такой плавный вход в сезон через матчи с не очень сильными командами на руку «Космосу», или вы предпочли бы сыграть сразу с кем-то из фаворитов?

Эту ситуацию можно интерпретировать двояко. Конечно, с лидерами хотелось бы сыграть позже, поскольку для того, чтобы полностью внедрить свои наработки и поставить команде ту игру, которую я хочу, нужно время. Поэтому чем позднее мы будем играть с фаворитами, тем больше у нас времени на организацию игрового рисунка. С другой стороны, мы уже играли предсезонный матч с «Нарвой Юнайтед», а они входят в группу лидеров, и, судя по этой игре, мы могли бы начать и с фаворитов, заодно можно было бы как-то оценить результат проделанной на данный момент работы.