За гранью адекватности: коронаскептиков призывают вредить продуктовым магазинам — мужчина набрал две тележки и не заплатил

"Мужчина набрал две тележки товара. Перед тем, как выкладывать товар в кассе, покупатель надел маску и дал кассиру возможность пробить покупки. Как только больше половины товара было просканировано, покупатель снял маску, пожелал кассиру "хорошего дня" и после удалился. Этим заблокировал кассу, оставив персоналу разгребать сей хаос", — написал один из пользователей социальной сети.

Пресс-служба Selver подтвердила эту информацию RusDelfi. Напомним, правительство ужесточило контроль за ношением масок в общественных местах из-за роста заражаемости коронавирусом. На неделе организатор митинга в Таллинне против ограничений правительства и "насильственной вакцинации" Варро Вооглайд опубликовал внутреннее письмо Selver. Там было написано, что кассиры могут продавать товар только людям в масках, так как это требуется в распоряжении правительства. Если человек не может носить маску по медицинским показателям, то он должен предоставить справку.

Также известный музыкант Яак Ахелик обратился к своим поклонникам: набирайте по 10 тележек с едой, отвозите их к кассе и уходите. И так 10 раз в день. "Поверьте, настроение станет лучше". Затем он уточнил Delfi, что это был не призыв, а выражение несогласия к новому правилу Selver об обслуживании клиентов без масок.

"В понедельник узнали, что в социальных сетях призывают выражать недовольство новыми ограничениями через провокации в продуктовых магазинах. Людей призывают прийти в магазин без маски, набрать полную корзину товаров и на кассе демонстративно отказаться надеть маску. Тем самым оставить все товары, которые должен убирать кассир. О призыве известно полиции и Союзу продавцов. С провокаторами работают", — сказал RusDelfi пресс-секретарь Selver Риво Вески.

По его словам, описанный инцидент произошел в четверг вечером в магазине Selver в торговом центре "Арсенал". Клиент без маски набрал продуктов в две тележки, выложил их на кассу, далее смотрел, как сканируют товар, затем не оплатил покупки и ушел.