29.10.2021, 12:35
Внимание! Лжеработники банка применили новую тактику(49)
Foto: Argo Ingver
Схема, когда мошенники, представляясь своим жертвам работниками банка, сообщают, что на банковском счете жертвы происходит подозрительная сделка или о том, что кто-то хочет взять от имени жертвы кредит, уже известна. Сегодня полиция сообщила о случае, где легенда злоумышленника была немного изменена.
Вчера в полицию обратилась 21-летняя жительница столичного районе Хааберсти с заявлением о мошенничестве, имевшем место в середине октября.
Женщине позвонил человек, представившийся работником банка Swedbank, и поинтересовался: не делали ли в данный момент женщина банковский перевод. Звонивший пояснил, что якобы прямо сейчас пытаются поймать работающего в банке мошенника.
Позже женщине еще несколько раз звонили, спрашивали личный код, имя-фамилию, место жительства и работы. Потерпевшая дала свой банковский номер пользователя, а затем под руководством мошенника подтвердила сделки PIN-кодами от Smart-ID, в результате чего на ее имя был взят в Bondora AS кредит на сумму 10 000 евро, и со счета снято более 5200 евро.