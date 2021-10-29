Внимание! Лжеработники банка применили новую тактику

Женщине позвонил человек, представившийся работником банка Swedbank , и поинтересовался: не делали ли в данный момент женщина банковский перевод. Звонивший пояснил, что якобы прямо сейчас пытаются поймать работающего в банке мошенника.

Позже женщине еще несколько раз звонили, спрашивали личный код, имя-фамилию, место жительства и работы. Потерпевшая дала свой банковский номер пользователя, а затем под руководством мошенника подтвердила сделки PIN-кодами от Smart-ID, в результате чего на ее имя был взят в Bondora AS кредит на сумму 10 000 евро, и со счета снято более 5200 евро.