Почему силовые тренировки так важны? Объяснят фитнес-тренер

"А вдруг я перекачаюсь", опасаетесь вы? Ну это практически невозможно. Я всегда говорю — занимайтесь любимым видом спорта. Хотите танцевать? Танцуйте! Бегать? Бегайте! Но при этом надо делать дополнительно силовые тренировки.

Почему?

Вам удастся быстрее избавиться от лишних килограммов. Когда вы делаете кардиотренировку, процесс сжигания калорий идёт только во время самой тренировки. После силовой же — как минимум сутки. Мышцы потребляют больше энергии в состоянии покоя. Девушка весом 60 кг с мышцами и девушка весом 60 кг без мышцы выглядят совершенно по-разному и есть могут разные количество калорий.

Чтобы были красивые рельефные мышцы. Кардиотренировки помимо гликогена сжигают и наши мышцы. Если не делать силовые тренировки, то тело будет дряблое. Организм женщины устроен так, что перекачаться тебе не удастся.

Сочетая кардио и силовые, вы снизите риск получения травм. Благодаря сильным мышцам спины и пресса вы уменьшите нагрузку на позвоночник во время бега.

Тело меняется только силовыми тренировками. Если вам не нравится невыраженная талия или плоская попа, то только силовые тренировки здесь помогут.

Как правильно сочетать кардио и силовые?

Если вы хотите построить фигуру (нарастить попу, убрать бока, сделать живот плоском) то тренируйтесь в тренажёрным зале 3 раза в неделю и делайте 10 минут кардио до силовой тренировки и 20 минут — после.

Если вы занимаетесь танцами или чем-то подобным, то делайте дополнительно два раза в неделю силовые тренировки по часу в тренажерном зале или дома.

Если вам надо много сбрасывать, то нужно делать 3 силовых тренировки в тренажерном зале по 1 часу и обязательно добавить пару дней кардио тренировок.



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