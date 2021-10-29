КАРТА | В Эстонии установлен антирекорд: распространение COVID-19 превысило пиковые значения марта

Для ситуации в Южной Эстонии характерны результаты анализа сточных вод в Пылва, где они последовательно и длительное время показывают рост количества коронавируса, говорит руководитель исследований профессор Тартуского университета в области технологии антимикробных соединений Танель Тенсон.

"К сегодняшнему дню концентрация вируса выросла там до рекордного за всё время значения. Отсюда можно сделать вывод, что число инфицированных продолжит рост", — прогнозирует Тенсон.

"Хотя на карте этой неделе вроде бы стало меньше окрашенных в красный цвет населенных пунктов, но ситуация во многих из них пограничная. А в окрашенных в красный цвет населенных пунктах вируса так много, что это поднимает и средний индекс по Эстонии", — пояснил Тенсон.

Рост концентрации COVID-19 в сточных водах идет с начала августа. К настоящему времени, по словам. Тенсона, он достиг максимальных значений за всё время пандемии, превысив мартовский уровень этого года.

По словам ученого, надежды на смягчение ситуации в ближайшие недели нет. "Быстрейший путь обуздания распространения вируса — вакцинация", — отметил он.

Пробы сточных вод для анализа берутся еженедельно во всех уездных центрах, а также в населенных пунктах с числом жителей выше 10 000 человек. А при необходимости — и в небольших поселках.

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