За рубежом
29.10.2021, 10:20

Сегодня в Москве пройдет встреча Саули Нийнистё и Владимира Путина

 
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Foto: Karli Saul
Сегодня в Москве состоится встреча президентов Финляндии и России Саули Нийнистё и Владимира Путина, пишет Yle.

Предыдущий раз президенты встречались два года назад, в августе 2019 года в Хельсинки.

Темами переговоров лидеров двух стран станут вопросы двусторонних отношений и международной политики. Ожидается, что они обсудят в числе прочего обострение отношений между Западом и Россией и ситуацию в Афганистане.

Также, вероятно, будет затронута транспортная тематика и ситуация с прекращением лесоперевозок по Сайменскому каналу.

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