29.10.2021, 11:07
За сутки в Эстонии прибавилось 1679 случаев заражения коронавирусом, скончались 11 человек
Foto: Henri-Kristian Kirsip
За последние сутки в Эстонии проанализировали 7625 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1679.
По состоянию на утро 29 октября в больницах находились 536 пациентов, инфицированных коронавирусом. У 370 ковид-пациентов болезнь протекает в тяжелой форме. Из них 260 человек (70%) непривиты, у 110 человек (30%) завершен курс вакцинации.
За сутки в больницах были открыты 72 новые истории болезни. Скончались 11 больных COVID-19 человек.
Из получивших положительный результат теста 1010 были вакцинированы, у 669 — завершенный курс вакцинации.
За сутки было введено 9307 доз вакцин, из них новая вакцинация начата у 2220 человек. По состоянию на утро пятницы дополнительную или бустерную дозу получили 37 237 человек.
Охват вакцинацией населения Эстонии двумя дозами составляет 57%.
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