ПРОВЕРКА ФАКТОВ | Смерть таллиннского учителя не была вызвана вакциной
Что утверждается?
В мае внезапно скончался учитель таллиннской 21-й школы. Школа была в трауре. Уже тогда антипрививочники стали писать в различных группах в соцсетях, что смерть учителя начальных классов была обусловлена вакциной.
Однако вскоре построенные на слухах посты затихли. До этой недели, когда это утверждение снова появилось в Facebook.
Как было дело на самом деле
Прежде всего, при виртуальном анализе поста, быстро можно понять, как именно люди постят в социальных сетях непроверенные слухи.
Изначально пользователь написал в социальных сетях, что учитель Лийвалайаской гимназии умер летом после второй дозы вакцины.
Чуть позже автор исправил свой пост в Facebook, уточнив, что человек умер весной, а работал в 21-й школе. Лийвалайаской гимназии вообще в Таллинне не существует, с 2013 года школа называется Südalinna kool.
Затем какой-то другой пользователь сделал скриншот изначального варианта (без исправлений) и выставил у себя в аккаунте с подписью "Прошу, поделитесь! […] Положим вместе конец этой фейковой пандемии!". Именно этот скриншот и разошелся за день до 30 000 пользователей, а авторский исправленный вариант — лишь до 2 000.
Ни один из поделившихся не сообщил, откуда у них информация, знали ли они каким-то образом скончавшуюся женщину и т.д.
Мы обратились в Департамент лекарственных средств, чтобы выяснить, могла ли быть связана смерть учителя с вакциной. Представитель департамента сообщил, что к ним не только не поступала для расследования информация по поводу смерти учителя, но и вообще имя женщины не фигурирует ни в каких сообщениях, касающихся побочных эффектов вакцин.
Причем еще весной представитель департамента Майа Уускюла рекомендовала тем, кто спекулирует в интернете по поводу смерти учителя, сообщать ведомству о своих сомнениях, чтобы, при необходимости, всё тщательно изучить. "Нет смысла просто сотрясать воздух — что кто-то где-то умер…"
Но вместо обращения в Департамент лекарственных средств, информацию "о смерти от вакцины" доморощенные "эксперты" передали депутату парламента от EKRE Калле Грюнталю.
Мы обратились также на всякий случай в саму школу. Директор сообщил, что речь идет о выдумке. "Это полная ерунда. У нас нет об этом никакой информации".
ВЫВОД: мы имеем дело с ложью. Люди распространяют непроверенную информацию, даже не пытаясь за несколько месяцев ее проверить. Но это не мешает им безосновательно утверждать, что смерть женщины была вызвана вакциной.
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