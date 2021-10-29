29.10.2021, 10:05
По школам начали развозить экспресс-тесты
Foto: Irina Mägi
В пятницу и на выходных по школам будут развозить экспресс-тесты для начала регулярного скринингового тестирования на коронавирус, пишет RusERR.
Самотестирование всех учащихся и учителей школ начнется с 1 ноября.
Помимо экспресс-тестирования, с понедельника будет действовать новая упрощенная процедура карантина. Учащиеся, которые не были вакцинированы и не болели коронавирусом, после близкого контакта с зараженным должны будут остаться в самоизоляции, а на четвертый день после близкого контакта сдать ПЦР-тест.
Если на четвертый день после контакта с инфицированным человеком тест окажется негативным, в школу можно будет возвращаться.