По школам начали развозить экспресс-тесты

Помимо экспресс-тестирования, с понедельника будет действовать новая упрощенная процедура карантина. Учащиеся, которые не были вакцинированы и не болели коронавирусом, после близкого контакта с зараженным должны будут остаться в самоизоляции, а на четвертый день после близкого контакта сдать ПЦР-тест.