Жалобы на результаты выборов в Нарве избирком оставил без удовлетворения

Как мы уже писали ранее, одну жалобу на результаты выборов подало местное отделение EKRE. Также две жалобы поступили в Государственную избирательную комиссию от кандидатов, баллотировавшихся в Нарве по списку Центристской партии.

Как пояснил нашему изданию председатель нарвского отделения EKRE Янек Одинец, суть их жалобы сводилась к подозрениям, что при подсчете голосов на одном из участков были допущены нарушения протокола, о чем стало известно со слов наблюдателя EKRE уже после окончания выборов.

”Мы были в Таллинне вместе с центристами, которые также подали жалобы на результаты выборов в Нарве, и все получили отказ. Нашу жалобу отклонили, так как не было доказательств.”

Поскольку факт нарушения, как оказалось, нигде не был зафиксирован, жалобу отклонили, пояснил нам Янек Одинец. ”Мы были в Таллинне вместе с центристами, которые также подали жалобы на результаты выборов в Нарве, и все получили отказ. Нашу жалобу отклонили, так как не было доказательств”, — сообщил председатель. Оставшийся шанс обжаловать решение Государственного избиркома в Госсуде нарвское отделение EKRE использовать не собирается. ”Это было бы бессмысленно, потому что Госсуд наверняка скажет то же: доказательств нет”, — пояснил Янек Одинец.

По словам председателя нарвского избиркома Юллара Кальюсте, жалобы от членов партийного списка центристов по сути сводятся к тому же: подозрения, что при подсчете голосов были нарушены правила. Однако, так как при проверке жалоб доказательств, подтверждающих эти подозрения, обнаружено не было, Государственный избирком их отклонил. ”Теперь у них есть три дня, чтобы при желании обжаловать решение избирательной комиссии в Госсуде”, — пояснил Кальюсте. В случае, если дальнейших обжалований не последует, 29 октября будут объявлены окончательные результаты выборов и назначена дата первого заседания нового созыва городского собрания.