Фигуранты дела о пожаре в ”Зимней вишне” получили до 14 лет колонии

Kemerovo tragöödias hukkunute mälestamine Tartus Foto: Argo Ingver

Состоялся суд над фигурантами дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово в 2018 году. В результате пожара погибли 60 человек, больше половины из них — дети.