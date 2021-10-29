Новости России
29.10.2021, 08:49

Фигуранты дела о пожаре в ”Зимней вишне” получили до 14 лет колонии

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Kemerovo tragöödias hukkunute mälestamine Tartus
Kemerovo tragöödias hukkunute mälestamine Tartus
Foto: Argo Ingver
Состоялся суд над фигурантами дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово в 2018 году. В результате пожара погибли 60 человек, больше половины из них — дети.

Заводский суд Кемерово огласил приговоры фигурантам дела о пожаре в торгово-развлекательном центре ”Зимняя вишня”, пишет "РБК".

Самый большой срок получила гендиректор компании-владельца ТЦ Юлия Богданова — 14 лет лишения свободы.

Другие фигуранты получили следующие сроки:

Генеральный директор основного арендатора ТРЦ Надежда Судденок — 13,5 лет колонии;

Технический директор ”Зимней вишни” Георгий Соболев — 11 лет колонии;

Охранник ТРЦ Сергей Антюшин — 8 лет колонии;

Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в ”Зимней вишне” — 6,5 лет колонии;

Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин — 6 лет колонии;

Пожарный Сергей Генин — 5 лет колонии.

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