Продажи строительных магазинов выросли на 35%

По данным Департамента статистики, доход от продаж у предприятий розничной торговли в сентябре составил 791 миллион евро и в сравнении с тем же месяцем прошлого года увеличился в постоянных ценах на 17%.

Ведущий аналитик Департамента статистики Яаника Тийгисте отметила, что если в августе доход от продаж вырос в сравнении с тем же периодом прошлого года на 9%, то в сентябре рост ускорился. ”На рост дохода от продаж в сентябре более всего повлияли магазины промышленных товаров, в которых доход от продаж увеличился в сравнении с тем же месяцем 2020 года на 28%”, — добавила Тийгисте.

Среди магазинов промышленных товаров доход от продаж увеличился более всего, или на 49% у магазинов, предлагающих товары по почте или через Интернет, а выше среднего, или на 35% — у магазинов, продающих товары для дома, бытовую технику, метизы и строительные материалы.

У продуктовых магазинов доход от продаж увеличился по сравнению с сентябрем прошлого года на 6% и у предприятий, занимающихся розничной торговлей моторного топлива, — на 7%.

По сравнению с августом доход от продаж у предприятий розничной торговли в сентябре увеличился на 3%. На основании сезонно и календарно откорректированных данных рост составил 6%.

За первые девять месяцев этого года доход от продаж у предприятий розничной торговли увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 11%.