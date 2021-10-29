Сбивая температуру ребенка, забудьте о гусином жире и укутывании в одеяло

По словам провизора центральной аптеки Benu Tõrva Вирге Сокк, температура является признаком сопровождающего болезнь воспаления и это естественная защитная реакция организма против возбудителей болезни. ”Поэтому температуру у младенцев не нужно сбивать, если она не поднялась выше 38,5 градусов или если ребенок действительно чувствует себя очень плохо”, — подчеркивает фармацевт.

Согревающие мази и укутывание в одеяло повышают температуру тела

Аптекарь настоятельно напоминает, что в случае простуды и повышенной температуры нельзя использоваться распространенные согревающие мази — например, гусиный жир — так как они еще больше повышают температуру тела. ”Также при жаре нельзя малыша тепло одевать или укутывать в одеяло, а наоборот — нужно одевать ребенка как можно легче и обязательно снять подгузник, и очень важно давать ребенку достаточно жидкости” — обучает Сокк.

”Если повышенная температура не хочет спадать, то тело ребенка можно промочить чуть теплой водой — температура воды должна быть 36-37 градусов”, — говорит Сокк, добавляя, что не рекомендует в случае младенцев применять ранее популярный метод обтирания водкой. Также фармацевт подчеркивает, что растирание нельзя делать, если у ребенка озноб или если у него холодные руки и ноги. ”Если у ребенка прохладные руки и ноги, но тело очень горячее, то возникает риск фебрильных судорог”, — объясняет Сокк.

Для маленького ребенка следует тщательно контролировать дозировку лекарства

Провизор подчеркивает, что доза лекарства увеличивается по мере роста ребенка, и это всегда нужно учитывать при назначении препарата. ”Если у ребенка поднялась температура в возрасте одного месяца и снова в возрасте пяти месяцев, доза лекарства определенно изменилась”, — объясняет Сокк и добавляет, что доза медикаментов при жаре зависит от веса ребенка и это должно учитываться и в случае более старших детей.