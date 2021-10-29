Доктор Комаровский: надо сделать так, чтобы не вакцинироваться было стыдно и дорого

- Но люди в постсоветских странах не доверяют даже тем вакцинам, которыми прививают на Западе.

- Отсутствием системной политики в области пропаганды вакцинации. На самом деле ребенок с детства должен знать, что вакцинация — это хорошо. Это базовые вещи, и надо этим системно заниматься на уровне государства. Учителя-антиваксеры, врачи, политики — я вообще не понимаю, как такое может быть в 21-м веке. С другой стороны, нужно четко понимать, что вакцинация — это не священная корова. Надо не объявлять войну вакцинации как таковой, а бороться за ответственную, качественную вакцинацию: хорошими препаратами, подготовленными людьми, которые понимают все необходимые алгоритмы — когда и какая вакцина нужна, как действовать после вакцинации, как реагирует организм в той или иной ситуации… Все это надо знать.

- Вакцинироваться массово не хотят не только в Украине — о провале кампаний по вакцинации можно говорить и в России, и в Беларуси.Чем можно объяснить это негативное отношение к прививкам в постсоветских государствах?

- А смерти вы не боитесь? Нужно же мыслить рационально! Я не хочу пристегиваться ремнем безопасности, я боюсь долгосрочных последствий — вот здесь мне натрет и будет кожа зудеть!

- В мире на сегодняшний день введено почти 8 млрд доз противокоронавирусной вакцины. Вдумайтесь, 8 млрд доз! И мы же вакцинируем не где-нибудь в лесу — каждая введенная доза оставляет электронный след. Есть данные о том, кому ее вводили, когда, сколько человеку лет… Это же огромный массив информации, позволяющий анализировать эффективность вакцины, безопасность, побочные эффекты. Ни одна вакцина во всем мире не была протестирована так интенсивно, как коронавирусная! Бог с ними, с этими тестами! У нас есть конкретные данные: в отделениях реанимации в Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Минске, где угодно — 99% людей не вакцинированы. А те, которые, якобы, вакцинированы — в 50% случаев с фальсифицированными документами.

- Один из аргументов тех, кто не хочет делать прививку, — неуверенность в безопасности вакцины или ее действенности.

- Самый простой способ вернуть доверие — заставить людей считать свои деньги. Я переведу на понятный язык. Вы непривиты? В случае заболевания вы будете оплачивать лечение из своего кармана. У вас есть страховая компания, которая говорит: страховой полис стоит 100 евро в месяц, если вы привиты. А если нет, тогда он стоит 300 евро в месяц.

Некоторые считают, что дальнейшее быстрое распространение инфекции можно остановить с помощьювсеобщего жесткого локдауна. Есть ли в нем смысл?

- В чем смысл локдауна? Нам объясняли, что при вспышке инфекции, от которой у большинства людей нет иммунной защиты, может одновременно заболеть огромное количество людей. И это приведет к коллапсу системы здравоохранения. Так нам говорили. И мы соглашались: да, так и есть. Поэтому, говорили нам, и вводится локдаун: люди все равно будут болеть, но это будет растянуто во времени, и в день заболеет не 100 тысяч человек, а 50, и тогда медицинские учреждения справятся. Отсутствие мест в стационаре означает коллапс системы здравоохранения. Это не просто показатель для локдауна — это просто пылающий кровью показатель для локдауна! Это говорит о том, что с его введением уже опоздали!

- А как вы относитесь к возможности сделать вакцинацию обязательной?

- Я думаю, это неправильно. Хотя бы потому, что должны быть базовые представления о правах человека. Но мы должны сделать так, чтобы не вакцинироваться было стыдно, дорого и опасно. Сертификат о вакцинации — это пропуск, билет в нормальную жизнь. Не купил билет — плати намного больше.

- Как лечиться от ковида, если болезнь протекает в легкой или средней форме?

- Пока пульсоксиметр показывает больше 93, у вас легкая форма или начало болезни — стандартные действия: инимум еды, максимум питья, чистый прохладный воздух. Категорически никакого постельного режима! Если высокая температура — принимайте парацетамол и ибупрофен. Заложен нос — промойте его солевым раствором. И все. Но как только сатурация ниже 93, то нужен врач, который будет решать, что дальше: кислород, гормоны — это уже другой вопрос.

Самая большая ошибка, которую можно сделать, это в начале болезни, когда пульсоксиметр показывает норму, принять дексаметазон или антибиотики. Это то, что убивает вас максимально. Это уменьшает до минимума ваши шансы выжить. Амбулаторная помощь при коронавирусе ничем не отличается от лечения гриппа или насморка. Беспокоиться надо начинать только тогда, когда отреагировал пульсоксиметр. Или если у вас есть куча других сопутствующих болезней.

- Ваши советы по профилактике коронавируса?

- Всего два слова — вакцинация и вентиляция. Вакцинация людей и вентиляция помещений, максимальный воздухообмен везде.

- Когда, на ваш взгляд, можно ожидать спада этой волны эпидемии?

- Будет легче в конце января. А в целом ситуация станет более или менее стабильной в конце 2022 года. Для тех, кто доживет.