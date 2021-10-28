Вице-мэр Таллинна Белобровцев отстаивает перевод на дистанционное обучение: чтобы не пришлось закрыть школы полностью

На вопрос о том, почему решение не согласовано с Департаментом здоровья, вице-мэр ответил так: "С Департаментом здоровья мы общаемся. Но оперативно с ним сотрудничать не получается. При принятии этого решения мы опирались на выступление представителя Департамента образования 22 сентября на собрании союза городов и волостей, в котором он сказал, что в подобных случаях вводить такие меры разрешается".

Тем временем решение столичных властей может показаться несправедливым в отношении привитых школьников, которых в Таллинне насчитывается 45%.

"От 10 до 14 лет — это та группа детей, где больше всего случаев заражения по стране. При этом не стоит забывать, что от 10 до 12 лет детей не вакцинируют", — подчеркнул Белобровцев.

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