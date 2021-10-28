Новости Эстонии
28.10.2021, 21:32

Хярма: вопрос в том, оправданно ли дистанционное обучение во всех школах Таллинна

 
Tiit Blaat
Департамент здоровья задается вопросом, оправданно ли было со стороны таллиннских властей вводить дистанционное обучение для всех школ, пишет rus.err.

"Таллиннская горуправа должна была бы связаться с Департаментом здоровья, чтобы решить какие школы в какой части города должны были бы отправиться на дистанционное обучения. А было принято решение, что все таллиннские школы должны. Не уверена, что это достаточно оправданное решение", — сказала в передаче "Ringvaade" на телеканале ETV+ исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

"С точки зрения ограничения заражения, одна-две недели дистанционного обучения помогают разорвать цепочки заражения. Скорее, вопрос в том, оправданно ли это для каждой школы. Скорее всего, это оправданно для многих школ Таллинна", — сказала Хярма.

Решения властей Пярну и Нарвы перевести школы на дистанционное обучения, по словам Хярма, верные, учитывая эпидемиологическую ситуацию в этих регионах.

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