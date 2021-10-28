Хярма: вопрос в том, оправданно ли дистанционное обучение во всех школах Таллинна

"Таллиннская горуправа должна была бы связаться с Департаментом здоровья, чтобы решить какие школы в какой части города должны были бы отправиться на дистанционное обучения. А было принято решение, что все таллиннские школы должны. Не уверена, что это достаточно оправданное решение", — сказала в передаче "Ringvaade" на телеканале ETV+ исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.