В четверг под Выру во время учебных стрельб погиб сотрудник полиции

По предварительным данным, две команды проводили тренировку по тактическому движению, в ходе которой велась стрельба по мишеням. Обеими командами руководили и следили за их действиями инструкторы по стрельбе. В какой-то момент один из полицейских по до сих пор неизвестной причине неожиданно попал в огневой сектор другой команды и в него попал выстрел коллеги. Члены команды вызвали помощь и стали оживлять пострадавшего, но, с сожалению, это не принесло результатов и полицейский скончался на месте.

26-летний полицейский, погибший при исполнении служебных обязанностей, начал работать в 2015 году патрульным полицейским, в 2017 года он стал членом Тартуской группы быстрого реагирования.

"Неожиданно сегодняшний день принес всем нам очень много слез. Мы потеряли молодого, энергичного, посвященного работе в полиции коллегу, который был для многих примером своим ярким характером, умением общаться и желанием работать", — сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер. Вахер выразил искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам полицейского.

„Тактическое обучение и тренировки по стрельбе являются неотъемлемой частью работы этой команды, и каждая тренировка начинается с повторения требований безопасности. Всегда на месте присутствуют инструкторы по стрельбе и полицейские, прошедшие курсы парамедика, которые умеют оказывать первую помощь", — сказал Вахер.

Ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя сказала, что крайне печально, что при исполнении служебных обязанностей погиб такой молодой полицейский.