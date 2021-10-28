28.10.2021, 20:47
Сегодня под Выру во время учебных стрельб погиб сотрудник полиции
Karin Kaljuläte
Сегодня в стрелковом тире Ярвере (волость Сымерпалу, под Выру) спецназ Лыунаской префектуры проводил тактические учения. К несчастью, они закончились трагически: погиб молодой сотрудник.
Погибший при исполнении служебных обязанностей полицейский приступил к работе патрульным в 2015 году, в 2017 году он перешел в тартускую группу быстрого реагирования.
По предварительным данным, отрабатывалось тактическое передвижение двух команд, в ходе которого производились выстрелы по мишеням. Обоими группами руководили и следили за их работой инструкторы по стрельбе. В какой-то момент по неизвестным пока причинам один из полицейских оказался в секторе стрельбы другой команды и был поражен выстрелом коллеги.
На место были вызваны медики, которые предприняли попытку реанимации раненого, но она оказалась безуспешной, 26-летний сотрудник полиции скончался на месте инцидента.
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