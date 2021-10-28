Сегодня под Выру во время учебных стрельб погиб сотрудник полиции

Погибший при исполнении служебных обязанностей полицейский приступил к работе патрульным в 2015 году, в 2017 году он перешел в тартускую группу быстрого реагирования.

По предварительным данным, отрабатывалось тактическое передвижение двух команд, в ходе которого производились выстрелы по мишеням. Обоими группами руководили и следили за их работой инструкторы по стрельбе. В какой-то момент по неизвестным пока причинам один из полицейских оказался в секторе стрельбы другой команды и был поражен выстрелом коллеги.