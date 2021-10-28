Эксперты: справка о перенесенном COVID-19 могла бы действовать год

"Все имеющиеся на данный момент в Эстонии исследования показывают, что иммунная защита переболевших, по эстонским данным, даже лучше, чем у среднего вакцинированного человека", — отметил вирусолог, член научного совета Андрес Меритс.

"Научный совет высказал свое мнение, что обе справки могли бы действовать год, — сказала член того же совета Ирья Лутсар. — Мы не можем еще точно утверждать, что болезнь дает лучшую защиту, чем вакцинация. Но у нас достаточно знаний, что одно не хуже другого".

Министр труда и здоровья Танель Кийк отметил, что правила в Эстонии исходят из правил Европейского союза.

Канцлер права Юлле Мадизе в понедельник на заседании комиссии Рийгикогу по социальным делам сказала, что Эстония все-таки могла бы рассмотреть возможность продления срока действия справки, не оглядываясь на другие страны.