ВИДЕО | Министр Лийна Керсна: мы намерены ограничить право самоуправлений отправлять школы на дистант

"Недавно я побывала в комиссии по культуре и посоветовалась по поводу этой идеи. Все были согласно, что мы могли бы так сделать. Сейчас мы подготавливаем такую законодательную поправку", — сообщила Керсна.

Цель поправки состоит в том, что если в каком-то регионе имеется очаги, то по рекомендации Департамента здоровья можно будет временно перейти на дистант, но исходить следует из ситуация в конкретной школе и учитывать уровень вакцинации школьного коллектива.

"Мы видели, как эти временные переходы на дистанционное обучения превращаются в долговременные", — сказала Керсна и отметила, что у дистанционного обучения имеются серьезные последствия.

"50% учащихся говорят, что дистанционное обучение не такое же эффективное, как контактное. Треть школьников сказала, что они не усваивают материал так же хорошо, как при контактном обучении. Снизились и результаты госэкзаменов", — сообщила министр.

Подробнее о том, что изменится в порядке работы школ с понедельника, 1 ноября, читайте ЗДЕСЬ.

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