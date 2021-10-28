Новости Эстонии
28.10.2021, 19:29

ВИДЕО | Министр Лийна Керсна: мы намерены ограничить право самоуправлений отправлять школы на дистант

 
Вчера мэр Таллинна Михаил Кылварт сообщил, что после каникул (с понедельника) школы частично переходят на дистанционное обученрие. То же самое делает Пярну и планирует Нарва. Министр образования и науки Лийна Керсна говорит, что сейчас подготавливается поправка в законодательство, которая должна воспрепятствовать самоуправлениям игнорировать установки правительства.

"Недавно я побывала в комиссии по культуре и посоветовалась по поводу этой идеи. Все были согласно, что мы могли бы так сделать. Сейчас мы подготавливаем такую законодательную поправку", — сообщила Керсна.

Цель поправки состоит в том, что если в каком-то регионе имеется очаги, то по рекомендации Департамента здоровья можно будет временно перейти на дистант, но исходить следует из ситуация в конкретной школе и учитывать уровень вакцинации школьного коллектива.

"Мы видели, как эти временные переходы на дистанционное обучения превращаются в долговременные", — сказала Керсна и отметила, что у дистанционного обучения имеются серьезные последствия.

"50% учащихся говорят, что дистанционное обучение не такое же эффективное, как контактное. Треть школьников сказала, что они не усваивают материал так же хорошо, как при контактном обучении. Снизились и результаты госэкзаменов", — сообщила министр.

Подробнее о том, что изменится в порядке работы школ с понедельника, 1 ноября, читайте ЗДЕСЬ.

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