За рубежом
28.10.2021, 18:43

"Печатный станок продолжит работу". Глава ЕЦБ рассказала, как долго в еврозоне будет высокая инфляция

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EPA/Scanpix
Глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции сообщила, что замедление инфляционного всплеска переносится на 2022-й год, а в ближайшей перспективе цены продолжат расти, пишет сетевое издание finanz.ru.

”Темой нашего разговора была инфляция, инфляция, инфляция”, — трижды повторила Лагард, отвечая вопросы журналистов о ходе заседания ЕЦБ.

По ее словам, совет управляющих по-прежнему придерживаются мнения, что инфляционный всплеск носит временный характер, хотя ждать, пока он сойдет на нет, придется дольше, чем предполагалось.

По итогам заседания ЦБ зоны евро оставил неизменными процентные ставки и параметры рыночных операций. Банки по-прежнему смогут получать ликвидность в евро под 0% годовых и под 0,25% — по маржинальному кредитованию. Депозитная ставка, под которую ЕЦБ размещает свободные резервы, сохранится на уровне минус 0,5% годовых.

”Печатный станок” ЕЦБ, заливший в рынки 4 триллиона евро с начала пандемии, продолжит работать в прежнем режиме. Однако уже в марте 2022 года завершит свое действие ключевая программа экстренного выкупа активов PEPP с лимитом 1,85 триллиона евро, из которых задействованы 1,49 трнл, сообщила Лагард.

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