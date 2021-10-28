"Печатный станок продолжит работу". Глава ЕЦБ рассказала, как долго в еврозоне будет высокая инфляция

”Темой нашего разговора была инфляция, инфляция, инфляция”, — трижды повторила Лагард, отвечая вопросы журналистов о ходе заседания ЕЦБ.

По ее словам, совет управляющих по-прежнему придерживаются мнения, что инфляционный всплеск носит временный характер, хотя ждать, пока он сойдет на нет, придется дольше, чем предполагалось.

По итогам заседания ЦБ зоны евро оставил неизменными процентные ставки и параметры рыночных операций. Банки по-прежнему смогут получать ликвидность в евро под 0% годовых и под 0,25% — по маржинальному кредитованию. Депозитная ставка, под которую ЕЦБ размещает свободные резервы, сохранится на уровне минус 0,5% годовых.

”Печатный станок” ЕЦБ, заливший в рынки 4 триллиона евро с начала пандемии, продолжит работать в прежнем режиме. Однако уже в марте 2022 года завершит свое действие ключевая программа экстренного выкупа активов PEPP с лимитом 1,85 триллиона евро, из которых задействованы 1,49 трнл, сообщила Лагард.