Вынесен приговор эстонцу, погубившему на пьяную голову в Финляндии супружескую пару

Подсудимый обвинялся в убийстве двух человек, вождении в состоянии тяжелой степени опьянения и создании опасной ситуации на дороге. Прокурор просил назначить подсудимому в качестве наказания не менее 10 лет лишения свободы.

Суд приговорил 47-летнего Таммемяэ к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения.

Суд не признал содеянное умышленным убийством. Суд счел, что в силу опьянения Таммемяэ считал, что едет по правильной полосе движения. Эта дорога ранее не была ему знакома.

По мнению суда преступление обвиняемого нельзя считать умышленным, речь идет о преступлении, совершенном по неосторожности.

Что произошло

Смертельное ДТП произошло на третьей окружной дороге Хельсинки в районе Эспоо, между Бембёле и Ярвенпяя. Эстонец ехал на BMW по встречке. В лобовом столкновении погибла супружеская пара — 52-летний мужчина и 46-летняя женщина.

После аварии он не остановился. Полиции пришлось пуститься в погоню. Позже выяснилось, что у машины не было техосмотра, на ее использование был наложен запрет.

"Я не помню, чтобы там ехал", — сказал виновник аварии. Впоследствии ему самому потребовалось длительное больничное лечение. О смерти потерпевших он узнал только спустя неделю после происшествия.

В момент ДТП скорость машины, по данным обвинения, была 85-95 км/ч. По алкометру степень опьянения у мужчины была 2,52 промилле, анализ крови показал 2,17 промилле.

Эстонский водитель в ходе следствия признал свою вину. "Я — идиот", — сказал он. "Что тут сказать. Мне на самом деле скверно от всего этого", — добавил мужчина. "Не могу ничего сказать, потому что ничего не помню, — сказал он. — В тот день я мог выпить довольно много алкоголя. Крепкого алкоголя. Но я не могу сказать сколько".