В Кохтла-Ярве сформирована правящая коалиция. Без центристов(49)
”Исторический и очень эмоциональный момент, — описал событие первый номер социал-демократов, набравший наибольшее количество голосов в городе Эдуард Одинец. — Мы впервые смогли отстранить от управления городом Центристскую партию, что является также и большой ответственностью перед всеми избирателями союза четырех. Но это также и большая возможность для города инициировать изменения и организовать работу иначе.”
Лидер избирательного союза ”Рестарт Кохтла-Ярве” Яанек Пахка обрисовал создание коалиционного соглашения как очень познавательный процесс, в ходе которого пришлось соединить воедино кажущиеся, на первый взгляд, очень разными программы и обещания четырех политических сил. ”Общего было намного больше, чем различий. Поэтому соглашения родились быстро и в рабочей атмосфере”.
С текстом подписанного коалиционного соглашения можно ознакомиться ЗДЕСЬ.