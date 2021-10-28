В Кохтла-Ярве сформирована правящая коалиция. Без центристов

”Исторический и очень эмоциональный момент, — описал событие первый номер социал-демократов, набравший наибольшее количество голосов в городе Эдуард Одинец. — Мы впервые смогли отстранить от управления городом Центристскую партию, что является также и большой ответственностью перед всеми избирателями союза четырех. Но это также и большая возможность для города инициировать изменения и организовать работу иначе.”