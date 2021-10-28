Техно
28.10.2021, 17:35

С 1 ноября у тысяч пользователей перестанет работать WhatsApp

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Sotsiaalmeediaplatvormide algoritmid tasustavad enim just äärmuslikemate vaadetega sisu, kuna see hoiab inimeste tähelepanu kõige kauem ja levib kõige paremini.
Sotsiaalmeediaplatvormide algoritmid tasustavad enim just äärmuslikemate vaadetega sisu, kuna see hoiab inimeste tähelepanu kõige kauem ja levib kõige paremini.
Foto: Karl-Eerik Pink
Популярный мессенджер WhatsApp с 1 ноября перестанет работать на тысячах устройств из-за устаревшего программного обеспечения. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Metro.

Отмечается, что приложение прекратит работу на 43 моделях устаревших смартфонов из-за изменяющихся требований для систем iOS и Android. Пользователям необходимо иметь устройство с Android версии 4.1 и iPhone с iOS 10 или новее.

При этом подчеркивается, что это не означает немедленное прекращение работы мессенджера. Однако пользователям не удастся загружать обновления приложения, что может привести к сбоям или уязвимостям системы безопасности.

Ранее сообщалось, что в приложение WhatsApp внедрят новую функцию. Как сообщили в компании Facebook, частью которой является мессенджер, с 15 октября WhatsApp запускает сквозное шифрование резервных копий чатов для iOS и Android. Благодаря новой функции пользователь сможет выполнять сквозное шифрование резервных копий чатов независимо от того, где они хранятся. Также можно будет установить пароль для зашифрованной резервной копии или применить 64-значный ключ для шифрования бэкапов.

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