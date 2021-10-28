5 советов по выбору простыни
Например, стоит задуматься о том, чтобы начать ложиться спать и вставать в одно и то же время, использовать кровать только для сна и ввести другие полезные привычки, которые помогут спать лучше. Одним из важных критериев здорового сна является также выбор правильного постельного белья, и сегодня мы остановимся на том, как выбрать правильную простыню, которая будет способствовать более качественному сну.
Совет 1. Выбирайте правильный размер
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе простыни, — это, конечно же, размер. Если вы возьмете простыню, которая не подойдет под размер вашего спального места, тогда вы не сможете воспользоваться изделием и оценить его свойства. Все просто.
Разберитесь с размерами вашей кровати или дивана и матраса заранее. Вероятно, вы уже покупали раньше постельное белье. Посмотрите на его размеры и подбирайте простыню, отталкиваясь от этих чисел.
Наиболее распространенными размерами являются:
• односпальные (100x200 — 140x200);
• полуторные (150x200 — 230x250);
• двуспальные (180x210 — 240x260);
• евро (200x240 — 240x280).
Детские модели могут варьироваться в диапазоне от 70x140 до 120x160.
Если у вас спальное место нестандартных размеров, тогда быстрее и дешевле будет заказать индивидуальный пошив простыни.
Совет 2. Отдавайте предпочтение натуральным тканям
Следующий шаг — это выбор материала простыни. Есть три варианта: натуральные ткани, синтетические ткани и смешанный состав, в котором будут присутствовать и те, и другие волокна. Мы рекомендуем отдавать предпочтение именно натуральным тканям, таким как шелк, хлопок, лен и т. д.
Преимущество натуральных тканей перед синтетическими заключается в их свойствах. Они обладают хорошими антибактериальными свойствами и обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха. Большой выбор простыней из натуральных тканей вы можете найти на сайте Nostra, одного из крупнейших поставщиков текстиля на территории стран Балтии.
Синтетические ткани плохо пропускают воздух и сохраняют тепло, но при этом они более прочные, чем натуральные, и прослужат вам в несколько раз дольше. Однако из-за существенных недостатков не рекомендуется использовать синтетические простыни длительное время. Простыни из смешанных тканей также лучше оставить в качестве декоративного элемента комнаты.
Совет 3. Подбирайте простыню по сезону
Простыня, которая будет комфортна зимой, для лета может совсем не подходить. И наоборот. Учитывайте сезонность использования, чтобы каждая простыня радовала вас своим эффектом. Так, например, для лета очень комфортными будут простыни из так называемых ”охлаждающих” тканей — лен идеально подойдет для теплого времени года. А вот в зимний период лучше отдать предпочтение теплым тканям, таким как флис и фланель.
Если это звучит для вас очень сложно, и вы не хотите заморачиваться по поводу сезонности простыней, тогда выбирайте изделия из универсальных тканей, таких как хлопок и шелк.
Совет 4. Простыни на резинке практичнее в использовании
Простыни бывают двух типов: стандартные без фиксации и на резинке. Если ваше спальное место позволяет использовать простыню на резинке, выбирайте такую модель и не задумывайтесь о других вариантах. Вам будет достаточно всего один раз зафиксировать простыню — и больше никаких ежедневных манипуляций с простынями. Но обратите внимание, что простыня на резинке не подходит для диванов со спинкой и боковыми элементами.
Совет 5. Одна простыня хорошо, а две лучше
Чтобы простыни хорошо выполняли свои гигиенические функции и дольше вам служили, их нужно часто менять. Оптимальным вариантом является смена простыни 1 раз в 2 недели в теплое время года и 1 раз в месяц в холодное время года. Именно поэтому рекомендуем вам к каждому комплекту постельного белья докупить по одной дополнительной простыне, которая будет подходить к цветовой гамме всего комплекта.
Вывод
Правильное постельное белье, в частности простыня, вместе с новыми привычками сна помогут вам нормализовать сон. Выбирайте качественные простыни из натуральных тканей, которые будут идеально подходить под размер и тип вашего спального места, а также будет соответствовать сезону использования. И не забывайте, что залог длительного срока эксплуатации простыни — это правильный уход. Следуйте инструкциям по уходу, которые вы найдете на бирке изделия, регулярно меняйте простыни — и они будут вашими верными спутниками в царстве Морфея долгие годы.