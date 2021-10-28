5 советов по выбору простыни

Синтетические ткани плохо пропускают воздух и сохраняют тепло, но при этом они более прочные, чем натуральные, и прослужат вам в несколько раз дольше. Однако из-за существенных недостатков не рекомендуется использовать синтетические простыни длительное время. Простыни из смешанных тканей также лучше оставить в качестве декоративного элемента комнаты.

Преимущество натуральных тканей перед синтетическими заключается в их свойствах. Они обладают хорошими антибактериальными свойствами и обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха. Большой выбор простыней из натуральных тканей вы можете найти на сайте Nostra , одного из крупнейших поставщиков текстиля на территории стран Балтии.

Следующий шаг — это выбор материала простыни. Есть три варианта: натуральные ткани, синтетические ткани и смешанный состав, в котором будут присутствовать и те, и другие волокна. Мы рекомендуем отдавать предпочтение именно натуральным тканям, таким как шелк, хлопок, лен и т. д.

Детские модели могут варьироваться в диапазоне от 70x140 до 120x160. Если у вас спальное место нестандартных размеров, тогда быстрее и дешевле будет заказать индивидуальный пошив простыни.

Разберитесь с размерами вашей кровати или дивана и матраса заранее. Вероятно, вы уже покупали раньше постельное белье. Посмотрите на его размеры и подбирайте простыню, отталкиваясь от этих чисел.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе простыни, — это, конечно же, размер. Если вы возьмете простыню, которая не подойдет под размер вашего спального места, тогда вы не сможете воспользоваться изделием и оценить его свойства. Все просто.

Например, стоит задуматься о том, чтобы начать ложиться спать и вставать в одно и то же время, использовать кровать только для сна и ввести другие полезные привычки, которые помогут спать лучше. Одним из важных критериев здорового сна является также выбор правильного постельного белья, и сегодня мы остановимся на том, как выбрать правильную простыню, которая будет способствовать более качественному сну.

Совет 3. Подбирайте простыню по сезону

Простыня, которая будет комфортна зимой, для лета может совсем не подходить. И наоборот. Учитывайте сезонность использования, чтобы каждая простыня радовала вас своим эффектом. Так, например, для лета очень комфортными будут простыни из так называемых ”охлаждающих” тканей — лен идеально подойдет для теплого времени года. А вот в зимний период лучше отдать предпочтение теплым тканям, таким как флис и фланель.

Если это звучит для вас очень сложно, и вы не хотите заморачиваться по поводу сезонности простыней, тогда выбирайте изделия из универсальных тканей, таких как хлопок и шелк.

Совет 4. Простыни на резинке практичнее в использовании

Простыни бывают двух типов: стандартные без фиксации и на резинке. Если ваше спальное место позволяет использовать простыню на резинке, выбирайте такую модель и не задумывайтесь о других вариантах. Вам будет достаточно всего один раз зафиксировать простыню — и больше никаких ежедневных манипуляций с простынями. Но обратите внимание, что простыня на резинке не подходит для диванов со спинкой и боковыми элементами.

Совет 5. Одна простыня хорошо, а две лучше

Чтобы простыни хорошо выполняли свои гигиенические функции и дольше вам служили, их нужно часто менять. Оптимальным вариантом является смена простыни 1 раз в 2 недели в теплое время года и 1 раз в месяц в холодное время года. Именно поэтому рекомендуем вам к каждому комплекту постельного белья докупить по одной дополнительной простыне, которая будет подходить к цветовой гамме всего комплекта.

Вывод

Правильное постельное белье, в частности простыня, вместе с новыми привычками сна помогут вам нормализовать сон. Выбирайте качественные простыни из натуральных тканей, которые будут идеально подходить под размер и тип вашего спального места, а также будет соответствовать сезону использования. И не забывайте, что залог длительного срока эксплуатации простыни — это правильный уход. Следуйте инструкциям по уходу, которые вы найдете на бирке изделия, регулярно меняйте простыни — и они будут вашими верными спутниками в царстве Морфея долгие годы.