Государство окажет всем потребителям поддержку при оплате счетов за электричество

”Рост цен на электроэнергию неизбежно затрагивает всех нас, и домашних потребителей, и предприятия. Чтобы резкое увеличение суммы счета за электричество не оказалось неожиданно обременительным для кошелька, государство с целью смягчения ситуации поддержит всех потребителей электроэнергии путем частичного покрытия расходов на сетевую услугу”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Потребителям будет компенсироваться 50 процентов от платы за сетевую услугу, и льгота будет действовать в отношении электроэнергии, потребленной с октября по март. ”Для получения льготы сами потребители не должны ничего делать или куда-то обращаться, счет за потребленное в октябре электричество поступит от оказывающих услугу компаний уже с уменьшенной наполовину платой за сетевую услугу”, — пояснил министр Аас.

Предприятиям распределительной сети половину затрат на оказание сетевой услуги возместит ЦУ Центр инвестиций в окружающую среду. Из государственного бюджета на эти нужды будет выделено более 88 миллионов евро.

Министр отметил, что в нынешней ситуации глобального энергетического кризиса нет очень хороших быстрых решений для снижения цен. ”Эксперты утверждают, что положение должно стабилизироваться весной, а до тех пор мы можем заниматься, так сказать, тушением пожара. В долгосрочной перспективе для предотвращения таких ситуаций мы должны усиленно продолжать заниматься собственным производством возобновляемой энергии, чтобы в будущем больше не требовалось использовать дорогое фоссильное топливо”, — сказал Аас.

С целью смягчения влияние роста цен Министерства финансов также разработало дополнительное пособие по оплате счетов за электричество, газ и центральное отопление для малообеспеченных хозяйств.