Финляндия намерена помочь Латвии медицинским оборудованием

В понедельник число пациентов в латвийских больницах превысило 1400 человек. Латвия установила лимит в 3000 госпитализированных для обращения за международной помощью.

Как сообщил Илкка, Финляндия получила вчера официальный запрос Латвии о помощи через механизм гражданской защиты ЕС. Латвия запросила медицинское оборудование. Швеция, например, заявила, что поможет Латвии и отправит, среди прочего, 120 дыхательных аппаратов.

- Вчера мы выясняли, что можем им предложить. У нас есть возможность отправить небольшое количество медицинского оборудования. Возможно, также отправим защитные средства, если в них есть потребность, — сообщил Илкка.

По словам Илкка, Латвия просит медицинское оборудование для нужд стационарных отделений и палат интенсивной терапии, так как нагрузка на больницы в стране по-прежнему ”очень велика”.

Согласно эксперту, в Финляндии достаточно много медицинских принадлежностей, которые можно отправить, но лишнего оборудования не так много.

Решение о том, сколько Латвии отправят оборудования и медицинских принадлежностей, будет принято Министерством соцздрава и Министерством внутренних дел в течение сегодняшнего дня.