ТОП 10 | Летний отдых и начало школьного года привели к росту продаж телефонов

Результаты продаж также указывают на то, что было продано значительно больше простых кнопочных телефонов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года продажи кнопочных телефонов увеличились на 18%, причем самой популярной моделью был аппарат myPhone Halo 2, предназначенный для пожилых пользователей.

По словам менеджера Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн, лето является одним из периодов наиболее активных продаж, уступая лишь предновогодним неделям.

”Один из стимулов продаж телефонов летом и ранней осенью — начало очередного учебного года. Люди часто покупают первый телефон для первоклассника или серьезный смартфон для успешного старшеклассника”, пояснила она. ”Во-вторых, летом люди часто отдыхают на пляже, ходят в походы и путешествуют, соответственно чаще обычного теряя или ломая имеющиеся телефоны. Разумеется, в таком случае человек хочет как можно скорее приобрести новый телефон”.

Анализируя таблицу самых популярных телефонов, Плооманн отметила продолжение появившейся несколько кварталов назад тенденции уменьшения популярности аппаратов Huawei, утративших поддержку сервисов Google. Лишь на 26-м месте мы сейчас впервые видим модель от этого лидировавшего всего пару лет назад производителя — Huawei P40 Lite.

Соответственно, в первой десятке рейтинга продаж телефонов в третьем квартале представлены только пять брендов — Samsung, Xiaomi, Apple, Poco и MyPhone. При этом Samsung может похвастаться пятью моделями в первой десятке. В рейтинге продаж кнопочных телефонов основную конкуренцию продукции myPhone для пожилых пользователей составляет широкий ассортимент аппаратов Nokia.

В общем рейтинге продаж по сравнению со вторым кварталом этого года наиболее заметны выход бренда Nokia из первой десятки и попадание Poco в число самых популярных моделей.