На прошлой неделе осенний шторм нанес ущерб автомобилям и прочему имуществу

По состоянию на 26 октября страховая компания Swedbank P&C Insurance зарегистрировала 9 случаев страхования каско и 57 случаев страхования жилья, связанных со штормом. Сейчас на рассмотрении находится 74 заявления, и, по словам руководителя сферы страхования рисков Swedbank Лийны Лакс, скорее всего, заявлений будет больше, поскольку люди, возможно, ещё не добрались до своих дач, где также могут быть повреждения.

В сфере страховании жилья были зарегистрированы случаи, когда шторм разрушал теплицы, сносил крышу террасы или домика для барбекю. В восьми случаях дождевая вода проникла через конструкцию дома в помещение и нанесла ущерб. Ряд хозяйственных построек и сооружений были повреждены сломанными деревьями.

Шторм также вызвал колебания напряжения в электросети, повредив оборудование в домах. "Прежде чем метеорологическая служба объявит следующее штормовое предупреждение, стоит проверить, покрывает ли Ваш текущий договор страхования ущерб, вызванный колебаниями напряжения в электросети", — советует Лакс.

К сожалению, штормовой ветер нередко переносит предметы со двора и наносит ущерб имуществу соседей. "В одном случае, например, сильный ветер сорвал батут с креплений и повредил машину соседа", — сказала Лакс. "В другом случае батут влетел в фасад соседского дома". По словам Лакс, в таких случаях может помочь страхование ответственности, которое компенсирует соседям нанесённый ущерб.

По словам руководителя сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кизанда, в случае страхования каско наиболее часто ущерб наносился сломанными ураганом деревьями или ветками. Кроме того, ветер разбрасывал строительные материалы и обрывал провода.

"По предварительной оценке, самый большой убыток по страхованию каско составил почти 6 000 евро и был вызван лестницей, которая в результате порыва ветра сорвалась с жилого дома и упала на автомобиль", — сказал Кизанд. Окончательные цифры ущерба будут известны в ближайшие недели.

Лийна Лакс и Эйво Кизанд призывают людей не забывать убирать незакреплённую мебель, батуты и другие предметы в саду перед штормом и, по возможности, переносить их в безопасное место. Однако если ущерб уже нанесён, разумно сделать всё возможное, чтобы предотвратить его усугубление, и как можно скорее сообщить об этом своему страховщику. Клиенты Swedbank могут подать заявление через интернет-банк.