Tallinna Vesi получит нового члена правления

Тарви Томберг обладает многолетним опытом работы в качестве члена правления в различных инфраструктурных и технологических компаниях. Он был членом правления крупнейшего в Эстонии сетевого предприятия Elektrilevi и разрабатывающей производственные технологии компании Enefit Outotec Technology, а также выступал исполнительным директором последней. С января 2021 года он также входит в совет технологической компании Bercman Technologies.

Томберг имеет степень магистра электроэнергетики Таллиннского технического университета, а также закончил программу обучения для руководителей London Business School и программу MBA для руководителей Estonian Business School.

По словам Прийта Койду, председателя совета Tallinna Vesi и главы энергетического концерна Utilitas, технические знания и опыт Тарви Томберга в создании и эксплуатации производственных единиц, а также в разработке различных бизнес-процессов и ИТ-систем поспособствуют достижению коммерческих и экологических целей Tallinna Vesi, а также целей, связанных с сознательным потреблением.

”Tallinna Vesi — важное публичное предприятие, и я верю, что вместе с командой смогу внести свой вклад в улучшение жизни людей за счет развития услуг и обслуживания, а также защиты окружающей среды. Вместе с тем для меня была важна открытая и целеустремленная команда, с которой мы уже сотрудничали раньше”, — сказал Тарви Томберг.

В марте этого года компания United Utilities (Tallinn) B.V. продала свою долю в предприятии Tallinna Vesi городу Таллинну и OÜ Utilitas. С момента изменения состава собственников в правлении Tallinna Vesi было два члена. Правление компании состоит из исполнительного директора Александра Тимофеева и финансового директора Кристи Оякяэр, к которым с 8 ноября 2021 года присоединится третий член правления Тарви Томберг.

AS Tallinna Vesi — крупнейшее предприятие водоснабжения в Эстонии, обслуживающее более 24 600 частных и коммерческих клиентов, в также 470 000 конечных потребителей в Таллинне и близлежащих волостях: в городе Маарду, волости Сауэ и волости Харку. Tallinna Vesi котируется в основном списке Таллиннской биржи. Крупнейшими акционерами компании являются город Таллинн (55,06%) и энергетический концерн Utilitas (20,36%). 24,58% акций предприятия свободно торгуются на рынке Nasdaq Baltic. В 2020 году оборот AS Tallinna Vesi составил 51,72 миллиона евро.