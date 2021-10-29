ИССЛЕДОВАНИЕ | Почти половина жителей Эстонии надеются в этом году провести Рождество в кругу семьи и друзей

59% жителей Эстонии надеются, что Рождество пройдёт снова нормально, показывает организованный IKEA* опрос. В то же время 46% респондентов надеются, что в этом году можно будет, в отличие от предыдущего года, отмечать Рождество с семьёй и друзьями. В Литве и Латвии соответственно 55% и 37% жителей надеются на то, что смогут провести рождественский отпуск в более широком кругу родственников.

”На вопрос, как пандемия повлияет на подготовку к рождественским празднествам, жители Эстонии отвечали чаще всего, что ради чувства уверенности они начнут искать и покупать подарки раньше (43%), и больше будут покупать в интернете (26%). Пандемия повлияет также и на проведение рождественских праздников — кто-то решает вместо этого встретиться онлайн (6%) или вне дома — на свежем воздухе (7%)”, — рассказал менеджер IKEA по рынку Эстонии Кристиан Шнайдер.

Расходы останутся на уровне предыдущего года



Большая часть, то есть 70% респондентов надеются, что рождественские расходы будут аналогичны расходам предыдущего года, 10% планируют увеличить расходы.

Как и в 2020 году, в этом году расходы снижают чаще всего на одежду для отдыха (29%) и путешествия (21%). Те, кто больше расходуют денег во время Рождества, покупают чаще всего продукты (23%) и улучшают условия жизни дома (16%), например, покупая новую мебель.

”Уже во время первых ограничений на собрания в предыдущем году мы видели, как отношение людей к своему дому меняется. Вдруг люди захотели поменять обстановку у себя в домах, чтобы дом стал местом для работы или учёбы, атлетическим залом и местом, где заниматься своими хобби. Желание улучшить своё жилищное пространство не уменьшилось и в этом году, поскольку люди лучше осознают, как жилая упорядоченная, удобная и эстетичная среда может улучшить их настроение и качество жизни в целом”, — рассказал Шнайдер.

Наибольшие статьи расходов — еда и подарки