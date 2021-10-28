Футзал украины: фавориты оправдывают свой статус

После того, как херсонский «Продэксим» в прошлом году уступил «Урагану» звание чемпиона, от украинского гранда в новом сезоне ждали ощутимого рывка. Возможно, этот пресловутый рывок запланирован тренерами на более позднюю часть сезона, или вообще на плей-офф, но пока херсонцы в лучшем случае напоминают себя прошлогодних. Старт чемпионата 2021/22 для «Продэксима» вообще можно назвать провальным: одна победа в трёх турах над «Соколом» (4:0), который считался главным аутсайдером сезона, поражение от «ХИТа» (3:5) и ничья с «Энергией» (3:3), в результате чего «мельники» обосновались в середине таблицы. Впрочем, после столь неудачного старта херсонцы выдали серию из четырёх побед подряд, что позволило им подняться на третью строчку в турнирной таблице. Серия из четырёх побед включила в себя важнейший матч против «Урагана», и, стоит отдать «мельникам» должное: на этот принципиальный матч они настроились самым боевым образом и добыли важную победу с минимальным счетом 2:1.

Для действующего чемпиона поражение в Херсоне стало первым в сезоне, но начинал чемпионат он крайне тяжело: «Ураган» не смог в Хмельницком победить «Сокол» (4:4), а затем поделил очки с «ХИТом» (2:2). Поражение от «Продэксима» отбросило ивано-франковский клуб на второе место, несмотря на то, что он сыграл на один матч большем, чем основные конкуренты.

Киевский «ХИТ» остаётся единственной командой чемпионата, не познавшей горечь поражения в этом сезоне (две ничьи в семи матчах), но отметим, что столичные футболисты также начали с необязательной потери очков – осечки в матче против «Кардинала» (5:5) мало кто ожидал.

Таким образом, уже к седьмому туру сформировалось предсказуемое трио фаворитов, которое наверняка пойдёт рука об руку вплоть до начала матчей плей-офф. В нижней же части турнирной таблицы все не так интересно, поскольку в этом сезоне количество команд сократилось до девяти, то без плей-офф останется лишь один клуб, и, похоже, что главного неудачника между собой будут выявлять «Сокол» и «Николаевка». Клуб из Хмельницкого весьма справедливо занимает последнее место с двумя очками после семи игр (ничьи с «Ураганом» (4:4) и «Энергией» (0:0), «Сокол» проиграл «Николаевске» в очном матче (1:3), лишь подтвердив предположение о том, что выход в плей-офф для них в этом сезоне будет большой удачей.